Van Hyfte keert na acht seizoenen terug naar België

13:13 – Door een positieve afloop van de nacompetitie speelt Roda JC ook komend seizoen in de Eredivisie, maar dat gaat Tom van Hyfte niet meer meemaken. De Belgische middenvelder maakt namelijk de overstap naar KFCO Beerschot Wilrijk.



Beerschot speelt op het tweede niveau in België en heeft de middenvelder voor twee seizoenen vastgelegd. Voor de 31-jarige Van Hyfte komt er zodoende een einde aan een lange periode op de Nederlandse velden. In 2009 ging hij namelijk aan de slag bij MVV Maastricht, dat hem in 2014 naar streekgenoot Roda JC zag vertrekken. Nu keert hij dus, na acht jaar, weer terug in België.



Voor de club uit Kerkrade speelde Van Hyfte in totaal 89 wedstrijden, waarin hij zestien treffers produceerde.