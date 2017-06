Heitinga neemt roer over van Winter bij Ajax A1

16:27 – John Heitinga is volgend seizoen eindverantwoordelijk voor Ajax A1. Hij neemt het roer over van Aron Winter. Heitinga krijgt assistentie van Frank Peereboom. Ook Cedric van der Gun krijgt een functie binnen de jeugdopleiding van de Amsterdammers.



Ajax praat nog met Winter over de invulling zijn rol binnen de club. Heitinga, die een jaar geleden bij Ajax zijn rentree als speler maakte, deed ervaring op bij Jong Ajax. De oud-international beëindigde halverwege het seizoen zijn actieve spelersloopbaan en sloot aan bij de technische staf van Marcel Keizer, die zaterdag benoemd is als opvolger van Peter Bosz.



Van der Gun gaat aan de slag in de onderbouw van Ajax. De voormalige aanvaller werkte eerder als jeugdtrainer bij ADO Den Haag. Hij werkt in de onderbouw samen met Stan Bijl, ook een oud-Ajacied. Bijl gaat de keepers trainen geven.



"Het is mooi dat het overgrote deel van de posities binnen de opleiding hetzelfde blijft. Het is een goede mix geworden van oud-Ajacieden en aanstormend talent", aldus hoofd jeudopleiding Saïd Ouaali op de website van Ajax. "Cedric van der Gun en Nick Vreeman bijvoorbeeld, die zich beiden bezig gaan houden met de jongste jeugd."