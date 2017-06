Rusland verslaat Thomas' Nieuw-Zeeland op Confederations Cup

19:08 – Rusland is de Confederations Cup in eigen land begonnen met een zege. De gastheer won zaterdag in Sint-Petersburg met 2-0 van Nieuw-Zeeland. Oud-Feyenoorder Fedor Smolov was een van de doelpuntenmakers.



Nieuw-Zeeland, waar Ryan Thomas (rechts op foto) van PEC Zwolle een basisplaats had, maakte weinig indruk in het openingsduel. Het krachtsverschil werd na een half uur uitgedrukt in een doelpunt. Michael Boxall werkte de bal na een laatste inspanning om een goal van Dmitriy Poloz te voorkomen in eigen doel. Viktor Vasin had ook al de paal geraakt.



Ook in de tweede helft kan Nieuw-Zeeland geen potten breken. De kampioen van Oceanië creëerde amper kansen. Toch bleef er lang een sprankje hoop, omdat Rusland de genadeslag vergat uit te delen. Twintig minuten voor tijd viel de verdiende 2-0 via Smolov, die de goal zelf met een individuele actie inleidde.



In groep A komen Portugal en Mexico zondag in actie. Rusland speelt woensdag tegen Portugal, diezelfde dag nemen Mexico en Nieuw-Zeeland het tegen elkaar op.