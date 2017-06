Parma beleeft ultiem sprookje met promotie naar Serie B

20:54 – Parma is bezig aan een wederopstanding. De club promoveerde zaterdag naar de Serie B. Dat is bijzonder omdat de winnaar van meerdere Europese prijzen twee jaar geleden failliet werd verklaard. In de finale van de play-offs won Parma met 2-0 van Alessandria en is promotie naar het een na hoogste niveau van Italië een feit.



Na het faillissement maakte de Italiaanse club als amateurs een doorstart in de Serie D. De succesreeks werd zaterdag doorgezet met de winst op Alessandria. Manuel Scavone opende vroeg de score. Twintig minuten voor tijd verdubbelde Manuel Nocciolini de voorsprong en kon Parma het volgende kampioensfeest vieren.



Volgend seizoen zal Parma een poging doen te promoveren naar de Serie A. Rond de eeuwwisseling was Parma altijd een vaste klant in de Europese toernooien. Bij de club speelden ook sterren als Gianluigi Buffon, Hernan Crespo en Juan Sebastian Veron.



