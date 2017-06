'Alves gaat in op poging Guardiola en vertrekt naar City'

8:56 – Dani Alves is op weg naar Manchester City. Zelf heeft de Braziliaan al een principeovereenkomst. Ook Juventus is bereid mee te werken aan een transfer van de 34-jarige rechtsback. Dat meldt de Engelse kwaliteitskrant The Guardian.



Alves kan in Engeland een tweejarig contract tekenen. Zijn verbintenis bij Juventus loopt nog een jaar door. De Zuid-Amerikaan moet zo'n zes miljoen euro kosten. Voor het rijke Manchester City is het geen enkele moeite om dat op te hoesten.



City zoekt defensieve versterkingen na het vertrek van Bacary Sagna en Gaël Clichy. Omdat een transfer van Kyle Walker van Tottenham Hotspur tot nu toe uitblijft, besloot manager Pep Guardiola Alves te polsen. De twee werkten succesvol samen in hun gezamenlijke periode bij FC Barcelona.



Barça liet Alves een jaar geleden naar Juventus vertrekken. Met de Oude Dame bereikte hij de finale van de Champions League, waarin Real Madrid twee weken geleden te sterk was.