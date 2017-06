Maldini debuteert als proftennisser: "Hij is fantastisch"

12:48 – Jarenlang was Paolo Maldini een icoon in de defensie van AC Milan en de nationale ploeg van Italië, maar hij blijkt voor meerdere dingen talent te hebben. De inmiddels 48-jarige oud-voetballer maakt later deze maand zijn debuut als proftennisser.



Samen met zijn coach Stefanio Landonio heeft Maldini zich geplaatst voor het dubbelspel van een challenger in Milaan. "Ik wist dat we goed waren, maar deze voorronde was ons eerste echte toernooi", zegt Landonio tegen Il Tennis Italiano. "Hiervoor hadden we alleen wat liefdadigheidswedstrijden gespeeld."



Volgens Landonio heeft Maldini talent. "Hij heeft een uitstekende service en een sterke slag, terwijl hij progressie blijft boeken op het gebied van volleys. Of hij een goede tennisprof had kunnen zijn? Dat is lastig te zeggen", vervolgt Landonio. "Hij is pas vijf of zes jaar geleden begonnen. Maar als hij eerder al aan zijn techniek had gewerkt…misschien. Fysiek en mentaal is hij fantastisch, op beslissende momenten heeft hij geen last van spanning."