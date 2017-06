Minuut stilte Portugal - Mexico vanwege dodelijke bosbranden

12:54 – De wedstrijd op de Confederations Cup tussen Portugal en Mexico zal voorafgegaan worden door een minuut stilte. Dit gebeurt ter nagedachtenis van de minimaal 57 mensen die het leven lieten tijdens hevig bosbranden in het land van de Europees kampioen bij de gemeente Pedrógão Grande.



De Portugese voetbalbond kwam ook met een statement namens de complete selectie op haar website. "Op deze trieste dag leven we mee met de nabestaanden van alle slachtoffers", zo staat in de verklaring. De ploeg zal ook rouwbanden dragen en een donatie doen aan de familie van de slachtoffers.



De wedstrijd tussen de beste van Midden- en Noord-Amerika en Europa staat om 17:00 in Kazan gepland. Zaterdag werd de andere wedstrijd in de groep al gespeeld. Gastland Rusland won met 2-0 van Nieuw-Zeeland.