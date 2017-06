'Salah wordt dinsdag medisch gekeurd bij Liverpool'

14:55 – Mohamed Salah zal komende week gepresenteerd worden bij Liverpool, dat meldt Sky Sports Italia. De aanvallende middenvelder moet alleen nog dinsdag een medische keuring ondergaan, alvorens zijn transfer officieel kan worden gemaakt.



Salah komt van AS Roma dat naar verluidt minimaal veertig miljoen euro zal ontvangen voor de Egyptenaar. Dit bedrag zou nog kunnen oplopen tot 45 miljoen, maar dit is afhankelijk van enkele sportieve doelen die Salah dan zal moeten halen bij zijn nieuwe werkgever.



Liverpool had eerder al interesse in de diensten van Salah, maar de toenmalig speler van FC Basel koos destijds voor een avontuur bij Chelsea. Dit pakte niet goed voor hem uit, maar bij zowel Fiorentina als AS Roma liet hij zien uitstekend te kunnen voetballen.



Overigens is er rondom AS Roma ook al een officiële transfer te melden, al is het wel een kleintje. Het zeventienjarige talent Keres Masangu komt over van KV Mechelen. De middenvelder annex verdediger sluit in eerste instantie aan bij de beloftenploeg.