Moreno bezorgt Mexico in extremis een punt tegen Portugal

18:58 – Europees kampioen Portugal is matig begonnen aan de Confederations Cup. De ploeg van Fernando Santos gaf tegen Mexico tot tweemaal toe een voorsprong uit handen. Dankzij een goal van Héctor Moreno in de slotfase werd het 2-2.



In Kazan leek Portugal op voorsprong te komen dankzij Pepe. Het doelpunt werd door de videoarbitrage echter afgekeurd. Een primeur want het betekende de eerste keer dat de videoscheidsrechter werd ingezet tijdens de Confederations Cup. De voorsprong van Portugal kwam er echter alsnog. Tien minuten voor rust maakte Ricardo Quaresma de openingstreffer op aangeven van Cristiano Ronaldo.



Lang konden de Portugezen echter niet genieten van de voorsprong. Vlak voor het einde van de eerste helft wist Javier Hernández namelijk te profiteren van een fout in de Portugese verdediging. Hij zorgde vervolgens voor de gelijkmaker.



In de tweede helft waren er weinig kansen te bewonderen. In de laatste fase was het vooral Portugal dat gevaarlijk was. Met nog enkele minuten te gaan leverde die inspanning nog een doelpunt op. Cédric zorgde ervoor dat de Portugezen toch nog de drie punten leken te pakken. In de extra tijd kreeg Mexico echter nog een hoekschop. Kersverse AS Roma-aanwinst Moreno kopte vervolgens de 2-2 binnen. Door het gelijkspel blijft gastland Rusland in groep A alleen koploper. De Russen wonnen een dag eerder al met 2-0 van Nieuw-Zeeland.