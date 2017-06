PEC Zwolle contracteert Poolse goalgetter Parzyszek

19:18 – PEC Zwolle heeft Piotr Parzyszek gecontracteerd. De spits komt transfervrij over van De Graafschap, waar hij afgelopen seizoen 25 keer wist te scoren. De Pool zet zijn handtekening onder een contract dat hem drie jaar aan de club verbindt.



Parzyszek speelde de afgelopen twee jaar voor De Graafschap, maar wist zich pas het laatste jaar tot vaste waarde te ontwikkelen. In 38 wedstrijden in de Jupiler League scoorde hij maar liefst 25 keer. Die prestatie leverde hem een contract bij PEC Zwolle op. De 23-jarige Pool tekent voor drie jaar. Parzyszek speelde van 2012 tot 2014 eveneens voor De Graafschap. Daarnaast stond hij onder contract bij Sint Truiden, Charlton Athletic en het Deense Randers FC.



Technisch directeur Gerard Nijkamp is blij dat de gewenste aanvallende versterking binnen is. "Het is een fysiek sterke en meevoetballende spits, die ondanks zijn relatief jonge leeftijd, al veel wedstrijden achter zijn naam heeft staan. Piotr heeft het afgelopen seizoen een goede ontwikkeling doorgemaakt in de Jupiler League, waarin hij het net veelvuldig wist te vinden. Nu is het tijd voor hem om een volgende stap te zetten en zich ook te bewijzen op het hoogste voetbalniveau van Nederland", laat hij weten op de officiële website van PEC.