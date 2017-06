Barcelona B hard op weg naar promotie na grote zege

20:56 – FC Barcelona B lijkt volgend seizoen uit te komen op het tweede niveau in Spanje. In de finale van de play-offs werd een afgetekende 1-4 zege geboekt op Racing Santander. Volgende week valt in eigen huis de definitieve beslissing.



Barcelona B kwam nog wel op achterstand toen Abdon Prats na veertien minuten de score opende. Nog voor rust wist de ploeg van Gerard López die achterstand echter om te buigen in een voorsprong. Dankzij twee treffers van Marc Cardona gingen de ploegen rusten met een 1-2 stand.



Drie minuten na de pauze kreeg Racing Santander een nieuwe tik te verwerken toen doelpuntenmaker Prats er met rood af moest. Daniel Romera scoorde vervolgens nog twee keer en bezorgde het tweede elftal van FC Barcelona zo de 1-4 zege. In seizoen 2014/2015 kwam de ploeg ook al uit in de Segunda División.