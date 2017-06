Santos niet blij met videoarbiter: "Regels niet uitgewerkt"

22:23 – De Portugese bondscoach Fernando Santos was nog niet zo te spreken over de videoscheidsrechter. Hij zag Portugal zondagavond met 2-2 gelijkspelen tegen Mexico. In de eerste helft werd een doelpunt van Pepe echter afgekeurd.



Waar de videoarbitrage voor eerlijker voetbal moet zorgen, vond Santos het juist onduidelijker worden. "Wanneer dit het voetbal ten goede komt dan is het natuurlijk fantastisch. Maar niemand heeft de regels nog goed uitgewerkt", zei hij op de persconferentie na afloop. Vooral het feit dat spelers op het veld en het publiek nog niet kunnen zien waarom een beslissing wordt genomen, noemt Santos verwarrend.



Ook Cristiano Ronaldo was lichtelijk teleurgesteld door het gelijkspel. De sterspeler van Portugal stelde echter ook dat er nog niks aan de hand is. "Als we de volgende wedstrijd winnen, zijn we nog maar één stap verwijderd van kwalificatie voor de volgende ronde. We hoeven de alarmbellen nog niet te laten rinkelen. We moeten er gewoon in blijven geloven."