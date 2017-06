Italië wint dankzij wereldgoal Pellegrini van Denemarken

22:42 – Italië heeft goede zaken gedaan op het EK Onder-21 jaar. Zaterdagavond werd een 0-2 overwinning geboekt op Denemarken. Daardoor komt het land in groep C weer op gelijke hoogte te staan met Duitsland, dat eerder al met 2-0 won van Tsjechië.



Alle doelpunten vielen na rust. Na 54 minuten was het Lorenzo Pellegrini die met een fantastische omhaal voor de openingstreffer tekende. Pas vier minuten voor tijd werd er opnieuw gescoord. Op aangeven van Federico Chiesa bepaalde Andrea Petagna de eindstand op 0-2. Het duel werd overigens nog een tijdje stilgelegd vanwege een bizarre reden. Italië-doelman Gianluigi Donnarumma werd namelijk bekogeld met nepgeld. Dit vanwege het feit dat hij eerder deze week aangaf zijn contract bij AC Milan niet te zullen verlengen.



Doordat zowel Italië als Duitsland een 2-0 overwinning boekt in groep C gaan de landen samen aan kop. Tsjechië en Denemarken hangen onderaan na de eerste speelronde. Bij Denemarken had oud-Ajacied Lucas Andersen een basisplaats. FC Twente-verdediger Joachim Andersen kwam niet in actie. De volgende tegenstander van Italië is Tsjechië terwijl Duitsland tegen Denemarken speelt.