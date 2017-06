Guardado kijkt al naar volgende duel: "Niet onderschatten"

18 juni 2017 – Andrés Guardado pakte zaterdagavond tijdens de Confederations Cup met Mexico een punt tegen Portugal dankzij een late treffer van Héctor Moreno. De middenvelder van PSV was redelijk tevreden over dat resultaat en blikte vast vooruit op het treffen met Nieuw-Zeeland.



Voor Mexico is het belangrijk om de wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland om te zetten in een overwinning. Ondanks het feit dat dat land op papier de zwakste tegenstander is, waakt Guardado voor onderschatting. "Zo moeten we niet gaan denken. En ik denk ook niet dat het makkelijk gaat worden, iedere tegenstander in deze groep moet gerespecteerd worden. Maar als we spelen zoals we tegen Portugal deden, maken we een goede kans op de overwinning", zegt hij tegenover de verzamelde Mexicaanse media.



Guardado ging ook nog in op de vermeende interesse van Amerikaanse clubs. "Het klopt dat ik aanbiedingen heb gekregen. Maar mijn contract bij PSV loopt nog een jaar door en ik heb het daar prima naar mijn zin. In mijn hoofd ben ik nog helemaal niet bezig met een transfer", besloot de middenvelder.



Moreno was de matchwinnaar in Kazan en werd na afloop dan ook gevraagd of hij het late scoren had afgekeken van Sergio Ramos, die dit seizoen meerdere malen belangrijk was met treffers in de slotfase. "Ik zou mezelf niet willen vergelijken met een fantastische speler als hij. Ik probeer gewoon de beste versie van Héctor Moreno te zijn", aldus de AS Roma-aanwinst.