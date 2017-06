Di Biagio blij met 'volwassen' Donnarumma: "Leek wel dertig"

18 juni 2017 – De wedstrijd tussen Italië en Denemarken op het EK Onder-21 jaar moest tijdelijk stilgelegd worden vanwege een protestactie tegen Gianluigi Donnarumma. Fans van AC Milan gooiden dollarbriefjes naar de doelman, die deze week weigerde zijn contract bij de club te verlengen.



Gigi Di Biagio liet na afloop weten dat hij het bijzonder knap vond hoe Donnarumma met het incident omging. "Dit is iets wat veel verder gaat dan alleen voetbal. Maar hij was helemaal niet boos of onder de indruk en bleef gewoon rustig. Hij reageerde echt als iemand van dertig jaar", zei de bondscoach van Jong Italië tijdens zijn persconferentie.



"Het was ontzettend volwassen. Hij heeft goed gehandeld in deze situatie", vervolgde Di Biagio. Donnarumma hield tegen Denemarken overigens zijn doel schoon. Italië won uiteindelijk met 0-2. "Maar we zullen nog steeds moeten verbeteren. We willen graag een bepaald niveau bereiken. Ik heb in ieder geval het volste vertrouwen in deze jongens", besloot de bondscoach.