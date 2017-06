La Liga-baas: "Vertrek Ronaldo zou een enorm verlies zijn"

0:03 – La Liga-baas Javier Tebas hoopt niet dat Cristiano Ronaldo echt het plan heeft om Real Madrid te verlaten. Hij stelt dat de Portugese ster onvervangbaar is voor de Spaanse competitie en ziet hem dan ook graag blijven. De Spaanse belastingdienst beschuldigt hem van belastingontduiking en Ronaldo zou daar zeer boos over zijn en daarom willen vertrekken uit Spanje.



Real Madrid liet al weten te geloven in de onschuld van Ronaldo en daar sluit Tebas zich in gesprek met de tv-zender La Sexta bij aan. "Ik heb er echt geen enkele twijfels over dat hij onschuldig is", stelt de La Liga-baas, die vindt dat de zaak wel erg opgeblazen wordt. "Van wat ik erover gelezen heb, ben ik ervan overtuigd dat er geen sprake is geweest van fraude."



Tebas hoopt dan ook dat de onschuld van Ronaldo snel wordt bewezen en de Portugees toch besluit om in Spanje te blijven voetballen. "Hoe een eventueel zijn vertrek de Primera División zou beïnvloeden? Je kunt het natuurlijk niet met zekerheid zeggen, maar hij is ontzettend belangrijk voor de internationale bekendheid van deze competitie. Het zou een enorm verlies zijn voor ons als hij besluit weg te gaan."