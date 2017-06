Van Hanegem: "Kwaliteit Eredivisie wordt weer wat minder"

7:44 – Willem van Hanegem vindt het jammer voor het Nederlandse voetbal dat er deze zomer diverse sterkhouders naar het buitenland verkassen. De voormalig international van Oranje vindt het zonde dat spelers als Davy Klaassen, Eljero Elia, Héctor Moreno, Andres Guardado en een aantal anderen de deur achter zich dichttrekken in de Eredivisie.



Van Hanegem zag vorige week dat Klaassen voor 27 miljoen euro door Ajax verkocht werd aan Everton. "Dit was een sterk staaltje van iemand op het juiste moment verkopen", vindt Van Hanegem. "Dat gaat lang niet altijd goed, kijk maar eens hoeveel Jetro Willems van PSV inmiddels in waarde is gedaald. Ik vind Klaassen een goede speler, bovendien is hij een jongen die nooit naar excuses zoekt. Aan de andere kant moet ik ook constateren dat hij de afgelopen jaren in topwedstrijden af en toe betrekkelijk anoniem voor de dag kwam. Ik hoop dat hij in de Premier League de volgende stap zal zetten, dat is goed voor het Nederlandse voetbal."



"Aan de andere kant zal de eredivisie in kwaliteit weer iets minder worden", constateert De Kromme in zijn column in het Algemeen Dagblad. "Klaassen weg, net als Elia, al was ik daar niet zo kapot van. En ik denk dat Feyenoord met Jean-Paul Boëtius wel een waardig vervanger in huis zal halen. PSV moet verder zonder de Mexicaan Moreno, terwijl zijn landgenoot Guardado ook de deur in Eindhoven achter zich dichttrekt. Maar ook op een lager niveau verliezen we kwaliteit. Justin Hoogma die Heracles verruilt voor Hoffenheim. En Nasser El Khayati, een jongen die in mijn ogen veel in zijn mars heeft, die waarschijnlijk niet meer terugkeert bij ADO Den Haag. Ricky van Wolfswinkel gaat van Vitesse naar Basel. Ik had hem graag bij Feyenoord aan het werk gezien."