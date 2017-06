Transfermarkt in China heropend: jacht op Rooney en Costa

16:41 – Niet alleen in Europa gaan de clubs weer de transfermarkt op. Ook in China is grote spektakel weer geopend. Nadat de clubs afgelopen winter samen een slordige 380 miljoen euro uitgaven, kijkt iedereen reikhalzend uit naar de plannen voor de zomermaand. De periode waarin er gehandeld mag worden verstrijkt op 14 juli.



Wayne Rooney en Diego Costa zouden de twee voornaamste toppers zijn, waarmee de teams uit de Chinese Super League zich willen versterken. Toch staat - gevoed door de geruchten van de voorbije week - ook Cristiano Ronaldo volgens verschillende media op de verlanglijstjes. Het is alleen nog maar de vraag of de Portugees wel trek heeft in een Chinees avontuur. Afgelopen winter zou hij nog een megabod hebben afgeslagen.



In de hoop om de Chinese clubs niet teveel geld te laten uitgeven aan buitenlandse sterren, is er in China een nieuwe regel gekomen. Bij transfers voor spelers uit het buitenland boven de 45 miljoen yuan (ongeveer zes miljoen euro) moet er namelijk honderd procent belasting worden betaald. Dus wanneer er een speler voor tien miljoen euro gekocht wordt, moet dat bedrag ook nog eens in de belastingpot gestopt worden. Overigens zal dat geld voor het overgrote deel geïnvesteerd worden in het opleiden van Chinese voetballers.