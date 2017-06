Sevilla mikt op Jovetic: "Maar hebben niet de middelen van Inter"

22:18 – Bij Sevilla weet men nog niet of Stefan Jovetic ook na de zomer weer bij de club zal spelen. De Montenegrijn werd afgelopen seizoen gehuurd van Internazionale en de Spanjaarden willen hem graag definitief overnemen, maar dat blijkt nog niet zo gemakkelijk te zijn.



"We hebben Inter een bod gedaan waarvan we dachten dat het een goed bod was, maar ze hebben het niet geaccepteerd", zegt voorzitter José Castro op Radio Sevilla. "Het was echt een goed bod, maar Sevilla heeft niet de middelen om biedingen te doen zoals Inter. Het is nog onduidelijk of het betekent dat Jovetic niet terugkomt. We gaan alles doen om hem te laten komen."



Costro hoopt verder Éver Banega terug te halen, nadat hij afgelopen jaar aan Inter werd verkocht. "Hij heeft hier zoveel gewonnen. We weten niet wat Internazionale met hem wil, maar het zou kunnen dat hij terugwil naar de plek waar hij zijn beste jaren heeft gehad."