FIFA roept Mexico opnieuw op het matje na homofoob gezang

22:55 – De Mexicaanse voetbalbond is opnieuw beripst door wereldvoetbalbond FIFA wegens homofobe spreekkoren. Naar aanleiding van het gedrag van een groep aanhangers van Mexico tijdens het openingsduel van de Confederations Cup is er een waarschuwing uitgedeeld.



De spreekkoren in het stadion van Kazanstaken vooral de kop op als doelman Rui Patricio van tegenstander Portugal een doeltrap voor zijn rekening nam. Eerder kwam Mexico opspraak tijdens WK-kwalificatiewedstrijd en ook op het vorige wereldkampioenschap in Brazilië was het raak.



Mexico heeft zeker in de voetbalwereld geen homovriendelijke cultuur. De voetbalbond ging zelfs in beroep tegen eerdere straffen na homofobe spreekkoren, omdat deze volgens hen als 'normaal' konden worden beschouwd.