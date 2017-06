Tottenham Hotspur mag veld Wembley niet verkleinen

16:50 – Tottenham Hotspur heeft geen toestemming gekregen om het veld op Wembley te verkleinen. De club kan komend seizoen de thuiswedstrijden niet op het eigen White Hart Lane spelen omdat op die plek een nieuw stadion zal worden gebouwd.



Tottenham Hotspur-manager Mauricio Pochettino liet eerder weten het veld op Wembley graag te willen verkleinen, zodat het pressievoetbal van zijn ploeg beter tot zijn recht zou komen. Met 105 bij 69 meter is het veld van Wembley namelijk het grootste van allemaal in Engeland. De andere clubs uit de Premier League en de Engelse voetbalbond, die eigenaar is van Wembley, gaven echter geen toestemming voor het verkleinen van het veld, zo meldt The Times.



Het veld op White Hart Lane was 100 bij 67 meter. De ploeg van Pochettino zal onderhand echter wel iets gewend zijn aan de afmetingen van de grasmat op Wembley. Afgelopen seizoen speelde Tottenham Hotspur namelijk de Europese thuiswedstrijden al in het stadion.