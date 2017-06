Vermeij hoopt eerste competitiewedstrijd te halen

12:08 – Vincent Vermeij hoopt de start van het nieuwe eredivisieseizoen te halen, al betwijfelt hij of dit gaat lukken. De 22-jarige aanvaller van Heracles Almelo liep in februari van dit jaar letsel aan zijn achterste kruisband op door een botsing met een doelpaal op de training.



Vermeij zit nog in het revalidatieproces, maar dit gaat goed. "Ik ben al steeds meer op het veld bezig met de bal en dat is mooi. In het begin werd er gedacht aan een operatie, maar ik ben blij dat ik dat niet gedaan heb. Het gaat nu dan ook sneller dan verwacht. Daarom ben ik blij dat ik weer zo snel mogelijk het veld op kan. Het streven is om 2 juli weer deels aan te haken", aldus Vermeij op de clubwebsite.



"Het zou heel mooi zijn als ik er de eerste competitiewedstrijd weer bij kan zijn, maar ik weet niet of ik dat kan halen. Dat gaan we zien", vervolgt Vermeij. Hij kijkt met een positief gevoel naar de toekomst. "Op dit moment ben ik er heel relaxed onder, dit komt ook met name door de fysiotherapeuten in Zeist. Zij geven aan dat ik altijd wel een ander gevoel blijf houden in mijn knie, maar dat er niets kan gebeuren. Ik heb er alle vertrouwen in."