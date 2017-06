Van Crooy langer bij VVV, Dordrecht winkelt bij Telstar

15:41 – In navolging van Jerold Promes en Jonathan Opoku heeft ook Delano van Crooy zijn contract bij VVV-Venlo verlengd. De 26-jarige doelman ligt na het zetten van zijn krabbel tot medio 2019 vast in De Koel, zo bevestigen de Venlonaren via de officiële clubkanalen.



Van Crooy begon het afgelopen seizoen in de Jupiler League als stand-in van sc Heerenveen-goalie Maarten de Fockert, maar veroverde in het kampioensjaar van VVV na de twaalfde speelronde de plek onder de lat. Komend seizoen gaat Van Crooy, in de Eredivisie, de concurrentiestrijd aan met Lars Unnerstall. Deze Duitse keeper komt deze zomer over van Fortuna Düsseldorf.



Dordrecht

Ondertussen heeft FC Dordrecht ook nieuws naar buiten gebracht. De Schapenkoppen hebben Denis Mahmudov overgenomen van Telstar. De spits, die afgelopen seizoen zes goals in 31 duels maakte, stond eerder ook op de loonlijst bij AGOVV, PEC Zwolle, Sparta Rotterdam, Levski Sofia (Bulgarije) en Banants (Armenië).



"Mahmudov is een belangrijke aankoop voor ons. Het is een gewilde speler en we zijn heel blij dat hij voor FC Dordrecht kiest. Wij volgen hem al vanaf zijn tijd bij PEC Zwolle en Sparta", zegt technisch directeur Marco Bogers op de Dordt-website.