Tsjechië vloert Italië en brengt spanning terug in groep

19:59 – In Groep C van het EK Onder-21 jaar is de spanning volledig terug. Dit omdat Tsjechië het duel met Italië woensdagavond in een 3-1 overwinning wist om te zetten. Daardoor staan beide teams na twee speelronden nu op drie punten met hetzelfde doelsaldo.



Italië won haar eerste duel nog wel van Denemarken, maar beet zich woensdag stuk op de Tsjechen. Die ploeg kwam na gestuntel in de Italiaanse defensie via Michal Travnik in de 24ste minuut op voorsprong, maar zag Italië via Domenico Berardi na zeventig minuten langszij komen. Tsjechië bleek echter veerkrachtig en scoorde in de slotfase door toedoen van Marek Havlik en Michael Lueftner nog twee keer.



Ajacied Vaclav Cerny bleef negentig minuten lang op de bank bij Tsjechië.