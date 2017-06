Strootman zal altijd met trots over Totti blijven vertellen

11:25 – Kevin Strootman vindt Francesco Totti, net als vele anderen in de voetbalwereld, een grote held. De Nederlandse middenvelder van AS Roma vindt het een eer dat hij samen heeft mogen spelen met de grootste legende van de Romeinse topclub. "Waar je ook komt, het is altijd Totti, Totti, Totti."



"Als je met iemand over Roma praat, dan gaat het altijd meteen over Totti", zegt Strootman over de status van het clubicoon van Roma. "Hij heeft dat gecreëerd. Hij heeft hier 25 seizoenen gespeeld, waarvan iets van negentien jaar als aanvoerder. Het is ongelofelijk. Dat hij nog steeds speelde, toont aan dat hij een echte professional is. Als je aan Rome denkt, dan denk je gewoon aan Totti. Het was geweldig om met hem te trainen en te spelen en met hem in de kleedkamer te zitten. Hij is een idool voor iedereen."



"Iedereen praat en schrijft over Totti, maar hij verdient dat. Hij heeft geweldige dingen gedaan in de afgelopen 25 jaar. Sommige spelers kunnen maar acht of tien jaar spelen", weet Strootman, die genoten heeft van de emotionele afscheidswedstrijd van Totti. "Iedereen wilde voor dat duel naar het stadion komen, dat geeft zijn impact wel aan. Veel mensen stuurden me berichten of belden mij om een ticket te regelen. Alleen maar voor Totti. Het laat zien wat hij allemaal betekend heeft voor Rome. Het is erg speciaal. Ik zal het verhaal over Totti in de toekomst nog vaak met trots vertellen", sluit Strootman af op de clubwebsite.