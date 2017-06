Kayha weg bij ADO Den Haag, Jansen blijft bij Heerenveen

15:53 – Terwijl de gemeente Den Haag naar buiten bracht dat het haar prioriteitsaandeel in ADO Den Haag heeft teruggegeven, maakte ADO op donderdagmiddag bekend hoe de technische staf van het eerste elftal er volgend seizoen uit zal zien. Dirk Heesen en John Nieuwenburg hebben een nieuw contract getekend, terwijl Ekrem Kahya weggaat.



Zowel Heesen als Nieuwenburg tekent een nieuw, driejarig contract bij ADO. Heesen (47) wordt assistent van hoofdcoach Alfons Groenendijk, die onlangs bijtekende in Den Haag. De 38-jarige Nieuwenburg blijft werkzaam als fysieke trainer. In deze rol werkt hij veelvuldig samen met fysiotherapeut Edwin Coret en is hij belangrijk in het herstel van spelers. Kahya heeft ervoor gekozen om zijn verblijf als assistent-trainer bij ADO niet te verlengen. Hij heeft een Haagse aanbieding van tafel geveegd.



Manager voetbalzaken Jeffrey van As: "We hebben er binnen onze mogelijkheden alles aan gedaan om de staf van vorig seizoen bij elkaar te houden. Ik ben er erg blij mee dat Heesen en Nieuwenburg zijn ingegaan op onze aanbieding en in Den Haag blijven werken. Dat we afscheid moeten nemen van Ekrem Kahya vind ik vervelend. We waren over iedereen heel tevreden, ook over Ekrem, maar met hem kwamen we er niet uit", zegt Van As op de clubwebsite.



Heerenveen

Johnny Jansen is ook volgend seizoen assistent-trainer bij sc Heerenveen. De Friezen hebben zijn contract met een jaar verlengd. Hij richt zich op de doorstroom van jeugd naar uiteindelijk de eerste selectie, meldt de club via de officiële kanalen.