Engelse voetbalbond breekt met gokbedrijven

17:11 – De FA breekt met ingang van het nieuwe seizoen met alle gokbedrijven. Dat is een gevolg van een intern onderzoek van drie maanden. De Engelse voetblad vroeg zich daarin af of de FA een overeenkomst kan hebben met dergelijke bedrijven, terwijl het zelf strenge regels tegen gokken hanteert.



Het contract met onder andere Ladbrokes, een grote speler op de gokmarkt, wordt daarmee verbroken. "Wij begrijpen het besluit van de FA", zegt Ladbrokes-baas Jim Mullen op de website van de voetbalbond.



Wel blijven de partijen samenwerken. Zij blijven informatie uitwisselen over verdachte weddenschappen. "Voetbal is een passie van ons en het publiek. We blijven met de FA samenwerken om de integriteit en het vertrouwen in de sport te behouden. Voetbal is gemaakt voor de fans, ook die iedere week genieten van het gokken."



Joey Barton (foto) bracht het balletje aan het rollen. De Engelse voetballer is voor achttien maanden geschorst, omdat hij gokte op wedstrijden. Barton gaf daarbij aan dat de FA zelf een verkeerd signaal afgeeft door contracten met gokbedrijven.