EK onder 21 jaar: Engeland door, Slowaken in wachtkamer

22:46 – Engeland onder 21 jaar heeft zich donderdag geplaatst voor de halve finale van het EK. Mede dankzij een doelpunt van Vitessenaar Lewis Baker wonnen de Engelsen met 3-0 van gastland Polen. Slowakije rolde aftredend Europees kampioen Zweden ook met 3-0 op, maar zit nog in de wacht.



Polen had vooraf ook een kansje op het bereiken van de halve finale. Die droom spatte snel in duigen na een vroege goal van Demarai Gray (Leicester City). Jacob Murphy (Norwich City) verdubbelde twintig minuten voor het eindsignaaal de voorsprong. Na de tweede gele kaart van Jed Bednarek (Lech Poznan) mocht Baker aanleggen vanaf de penaltystip. De speler van Chelsea, die verhuurd werd aan Vitesse, maakte geen fout.



Of Slowakije met Engeland meegaat naar de laatste vier, is afwachten. Het EK kent drie poules, en naast de drie groepswinnaars plaatst de beste nummer twee zich. Daarom deden de Slowaken er goed aan om te werken aan het doelsaldo. Martin Chrien (Viktoria Plzen), Jaroslav Mihalik (Cracavia Krakow) en Lubomir Satka (Dunajska Streda) zorgden voor de drie treffers. Slowakije zit nu in de wachtkamer en heeft vanuit de andere poules Portugal, Italië en Tsjechië als grootste concurrenten.