Jurjus moet geduldig zijn: "Eerste keeper PSV worden"

9:31 – Hidde Jurjus beleefde in het seizoen 2015/2016 een uitstekend jaar bij De Graafschap, wat hem een transfer naar PSV opleverde. Daar speelde de 23-jarige goalie nog geen rol van betekenis bij het eerste elftal. De sluitpost, die afgelopen jaar zeventien keer onder de lat stond bij Jong PSV, moet geduld hebben. Dat verandert echter niets aan zijn doel: eerste keeper worden in Eindhoven.



"Ik wist op voorhand dat mijn aandeel niet overdreven groot zou zijn dit seizoen. Ik heb getekend voor de lange termijn van PSV en van mezelf. Ik wist dat ik achter Jeroen en Remko (Zoet en Pasveer, red.) zou komen en na het eerste half jaar samen met Luuk (Koopmans, red.) de positie van derde keeper moest bewaken", zegt Jurjus via het officiële clubkanaal van PSV. "De mensen bij de club hebben tegen me gezegd: 'kijk goed rond, train hard en pas je aan. Daarna kijken we verder'. Voor mij persoonlijk is het een heel goed jaar geweest. Misschien dat de mensen dat niet hebben kunnen zien, maar wat ik zelf ben tegengekomen was ontzettend leerzaam."



Jurjus vindt wel dat er voor hem als keeper nog veel winst te behalen valt. "Ik laat nog te veel ballen los", toont hij zich zelfkritisch. "Daar kan ik heel goed aan werken. Het moet degelijker. Een katachtige reflex ziet er vaak spectaculair uit, maar een bal degelijk klemvast pakken is bij PSV een stuk waardevoller. Ik vind het ook niet erg als de staf tegen me zegt dat het beter moet. Daarvoor ben ik naar PSV gegaan. Het is leuk als mensen zeggen dat je het goed doet, maar daar word je niet beter van. Ik wil beter worden."



Als dat hem lukt, dan kan zijn wens in vervulling gaan. "Langzaam maar zeker word ik wat onrustiger. Ik neem geen genoegen met de plek die ik nu heb. Volgens mij is dat alleen maar goed", stelt Jurjus, die wel geniet van zijn verblijf bij PSV. Hij heeft het naar eigen zeggen uitstekend naar zijn zin in Eindhoven. "Daardoor kun je presteren. In mijn geval betekent presteren eerste keeper van PSV worden."