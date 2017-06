Sánchez schrijft historie: "Maakt me een gelukkig man"

9:51 – Het was een speciale avond voor Alexis Sánchez. De smaakmaker van Chili maakte in de Confederations Cup-wedstrijd tegen Duitsland (1-1) het 38ste doelpunt voor zijn land. Daarmee werd hij all-time topscorer van de Chileense ploeg, omdat hij Marcelo Salas (37 goals) passeerde.



In zijn 112de interland voor Chili pakte Sánchez het fraaie record. "Het maakt me een gelukkig man. Ik ben gewoon de all-time topscorer van Chili", realiseert de aanvaller van Arsenal zich. "Ik ben blij met mijn teamgenoten, we hebben het uitstekend gedaan tegen Duitsland. Vergeet niet dat dit een van de beste landen van de wereld is. We hebben vertrouwen dat we de Confederations Cup kunnen winnen. Dat is onze droom."



Sánchez wilde geen vragen beantwoorden over zijn persoonlijke toekomst. De Chileen wordt al ruime tijd in verband gebracht met een vertrek bij Arsenal. "Ik focus me alleen op dit toernooi", aldus Sánchez, die met Chili samen met Duitsland koploper is in Groep B van de Confederations Cup. Plaatsing voor de halve finale kan de Zuid-Amerikanen eigenlijk niet meer ontgaan.