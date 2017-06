Dubbele belasting op transfers buitenlanders in China

11:23 – Nu de transfermarkt weer geopend is in China, staan de kapitaalkrachtige clubs in het enorme Aziatische land weer te trappelen om grote spelers binnen te hengelen voor miljoenen euro's. Toch wordt het voor deze clubs wat lastiger om spelers te kopen, omdat de Chinese voetbalbond de belasting op transfers omhoog heeft geschroefd.



China verdubbelt de kosten bij het aantrekken van buitenlandse spelers, door de belasting flink omhoog te halen. Dat heeft de Chinese voetbalbond besloten omdat de kans dan groter is dat er vaderlandse talenten doorstromen. Als een club meer dan 6 miljoen euro voor een buitenlandse speler betaalt, dan moet hetzelfde bedrag betaald worden aan het jeugdfonds in China. Deze belastingregel blijft in stand tot 14 juli, als de Chinese transferperiode eindigt. Bij transfers van Chinese spelers met een waarde van meer dan 2,5 miljoen euro wordt de belasting ook verdubbeld.



Voor enorme bedragen trekken clubs uit China de afgelopen jaren grote spelers aan. Spelers als Ramires, Alex Teixeira, Ezeuqiel Lavezzi, Oscar, Jackson Martinez, Obafemi Martins, Gervinho, Alexandre Pato en Graziano Pellè zijn hier voorbeelden van. De koopdrang van de Chinese clubs zal deze zomer naar verwachting weer enorm zijn.



Wat verder nog bizar is, is dat China onder 20 komend seizoen mogelijk in de Regionalliga Südwest, het vierde niveau van Duitsland, instroomt.