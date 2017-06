Heerenveen stelt Vonk aan als tweede assistent Streppel

16:53 – Michel Vonk gaat bij sc Heerenveen aan de slag als assistent-trainer van Jurgen Streppel. Dat meldt de club vrijdagmiddag via de officiële kanelen. De voormalig coach van Telstar zal die functie samen met Johnny Jansen gaan bekleden.



Vonk was sinds de zomer van 2014 werkzaam als hoofdtrainer van Telstar, waar hij onlangs besloot na drie seizoenen te vertrekken. Daarvoor was hij assistent- en hoofdtrainer bij Sparta Rotterdam. Bij Heerenveen tekent Vonk een contract voor één jaar. Samen met Jansen zal hij komend seizoen Streppel gaan assisteren.



Technisch manager Gerry Hamstra is blij dat met de komst van Vonk de technisch staf van Heerenveen compleet is. "Met Michel halen we iemand met veel ervaring, zowel als speler en trainer, in huis. We zochten naar een assistent-trainer die zich zowel zelfstandig en als assistent-trainer heeft bewezen. Daarnaast heeft hij in het verleden ruime ervaring opgebouwd in de opleidingen van AZ en PSV. Dit profiel past uitstekend bij onze club", zegt hij op de website van de Friezen.