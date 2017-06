De Boer: "Frank kijkt enorm uit naar de Premier League"

17:18 – Hoewel Frank de Boer nog niet is aangesteld als manager van Crystal Palace, blikt zijn broer Ronald al vast vooruit. Hij stelt dat de oud-trainer van Ajax en Internazionale het zeker ziet zitten om in de Premier League aan de slag te gaan.



Volgens de Engelse media zouden er al diverse gesprekken zijn gevoerd tussen De Boer en de leiding van Crystal Palace. Volgens Ronald ziet zijn broer de stap zitten. "Een Premier League-team onder de hoede krijgen is een droom van iedere manager. Dat is voor Frank niet anders", zegt hij tegenover Sky Sports. "Als het zo ver komt, gaat hij er graag aan de slag. Hij kan niet wachten tot zijn eerste duel in de Premier League."



Volgens Ronald de Boer zou de komst van de voormalig Ajax-trainer positief zijn voor Crystal Palace. "Wij zijn opgegroeid met de filosofie van Ajax en FC Barcelona, dus je kunt eenzelfde stijl verwachten. Het moet wel creatief zijn, want uiteindelijk is voetbal entertainment. Maar wel gericht op resultaten, hij weet hoe belangrijk dat is. Je zult een goed georganiseerd elftal gaan zien dat echt als een team speelt", voorspelt de analist.