Willem II-doelman Bertrams maakt overstap naar NAC

18:59 – Nigel Bertrams komt volgend seizoen uit voor NAC Breda. De club meldt via de officiële kanalen dat er een principeakkoord is bereikt over een transfer van de 24-jarige doelman. Hij maakt transfervrij de overstap van Tilburg naar Breda.



Bertrams tekent bij NAC een contract voor twee seizoenen met de optie voor nog een extra jaar. De club meldt dat alleen de formaliteiten nog moeten worden afgehandeld. Na het vertrek van Jorn Brondeel naar FC Twente was NAC nog op zoek naar een nieuwe doelman. Bertrams speelde twee jaar voor Willem II, maar zag zijn contract niet verlengd worden. Bij NAC moet de doelman de concurrentiestrijd aangaan met Andries Noppert en Sven van der Maaten.



De aanwinst is er in ieder geval klaar voor. "Ik heb er heel veel zin in en kan niet wachten om maandag te beginnen. Hans Smulders volgde mij al in mijn tijd bij PSV, de jeugd en het eerste elftal. Hij is me daarna nooit uit het oog verloren. Ik heb ook zin om met Jelle ten Rouwelaar te werken en met de andere jongens. NAC is een fantastische club met een mooi stadion en een mooie aanhang. Ik ben blij dat ze zijn gepromoveerd, want deze club hoort zeker thuis in de Eredivisie", aldus de doelman op de clubwebsite.