Wolters wil door bij ADO: "Grote kans dat we eruit komen"

23:14 – Randy Wolters speelde afgelopen halfjaar al in dienst van ADO Den Haag en hoopt ook komend seizoen voor de club te blijven uitkomen. De vleugelspeler is sinds kort transfervrij, maar is al in gesprek over een langer verblijf bij ADO.



Wolters kwam het afgelopen halfjaar tot twaalf duels voor ADO Den Haag. "We zijn nu in gesprek. Dat wacht ik eerst af", zegt de aanvaller in gesprek met FOX Sports. "Mocht er nog iets moois voorbij komen, dan weet je nooit wat er gaat gebeuren. Maar we zijn nu volop in gesprek." Wolters leek eerst een stap naar het buitenland wel te zien zitten, maar komt daar toch op terug.



"Ik weet sinds kort dat ik vader word. Dus ik wil graag zo dicht mogelijk bij huis blijven. En ADO Den Haag is een kwartiertje van mijn huis", legt de 27-jarige vleugelspeler uit. Wolters verwacht dan ook dat het wel goed zal komen met zijn contract. "De kans is heel groot dat we eruit gaan komen."