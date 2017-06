Statement Fenerbahçe: Van Persie blijft bij ons

13:13 – Fenerbahçe is de geruchten rond Robin van Persie zat. Er wordt gesproken over een terugkeer van de aanvaller naar Feyenoord. Ondanks dat deze berichten niet heel concreet zijn, ziet zijn Turkse werkgever zich genoodzaakt een statement uit te brengen, waarin wordt gemeld dat Van Persie deze zomer gewoon in Istanbul blijft.



Tegenover Sporx laat Fenerbahçe weten dat er geen bod is gedaan op Van Persie en dat het ook geen reden ziet om hem te verkopen. Aykut Kocaman, die Dick Advocaat deze zomer opvolgt als coach van Fenerbahçe, wil de oud-speler van Feyenoord, Arsenal en Manchester United graag een nieuwe kans geven in het komende seizoen.



Van Persie heeft nog een contract tot medio 2018 bij Fenerbahçe. Hij verruilde Manchester United twee jaar geleden voor de Turkse grootmacht.