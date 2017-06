Lozano schiet Mexico naar halve finale, ook Portugal door

18:53 – Mede dankzij een doelpunt van kersvers PSV'er Hirving Lozano heeft Mexico zich geplaatst voor knock-outfase van de Confederations Cup. Naaste concurrent Rusland werd zaterdag met 2-1 verslagen. Ook poulegenoot Portugal verzekerde zich van een plekje bij de laatste vier. De Europees kampioen was met 0-4 te sterk voor Nieuw-Zeeland.



In het laatste groepsduel had Mexico vooraf genoeg aan een gelijkspel. Rusland moest winnen, en begon ook voortvarend in Kazan. Halverwege de eerste helft opende Aleksandr Samedov de score. Lang kon de gastheer van het toernooi niet genieten van de voorsprong. Na een vrije trap van PSV'er Andrés Guardado kopte Néstor Araujo raak.



Mexico deelde vroeg in de tweede helft een enorme dreun uit. Op het moment dat Rusland gevaarlijker werd, haalde Lozano de trekker over. De PSV-aankoop was het meest attent na een lange trap naar voren van Hector Herrera. Lozano kwam eerder bij de bal dan de twijfelende doelman Igor Akinfeev en schoot de 2-1 tegen de touwen. De aanvaller had tegen Rusland zijn eerste basisplaats op het toernooi



De klap die Lozano uitdeelde kwam Rusland niet meer te boven. Het verzet was definitief verbroken na de tweede gele kaart van Yuriy Zhirkov. Tussendoor zag Hector Moreno nog een doelpunt afgekeurd worden wegens buitenspel. De videoscheidsrechter moest daarvoor aan te pas komen.



Nieuw-Zeeland - Portugal

Portugal kende weinig moeite met Nieuw-Zeeland, dat het toernooi zonder punten verlaat. Voor rust beslisten de Zuid-Europeanen het duel. Aan het einde van de eerste helft scoorden Cristiano Ronaldo en Bernardo Silva. Voor Ronaldo was het zijn 75e doelpunt voor Portugal. Alleen de Hongaar Ferenc Puskás maakte meer goals voor zijn land. Hij was maar liefst 84 keer trefzeker. André Silva en Nani maakten in de slotfase van de wedstrijd ook nog een derde en vierde Portugees doelpunt.



Door een beter doelsaldo gaat Portugal als groepswinnaar naar de halve finale. Portugal en Mexico treffen hoogstwaarschijnlijk Duitsland of Chili. In theorie hebben ook Kameroen en Australië een kansje om de groepsfase te overleven.