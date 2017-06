Optimisme bij uitgeschakelde Russen: "Met hart gespeeld"

24 juni 2017 – Ondanks de vroegtijdige uitschakeling van Rusland op de Confederations Cup in eigen land, is bondscoach Stanislav Cherchesov positief gestemd. Na het Russische debacle van vorig jaar op het EK in Frankrijk ziet de keuzeheer een groei bij zijn ploeg.



Cherchesov volgde een jaar geleden de vertrokken Leonid Slutsky op als bondscoach. De oud-keeper moet de nationale ploeg van Rusland klaarstomen voor het WK. De Confederations Cup beschouwt Cherchesov als een goede graadmeter. "Ik denk dat we een sprong hebben gemaakt. Hiermee moeten we verder gaan", citeert persbureau Reuters de bondscoach na de nederlaag van zaterdag tegen Mexico (2-1).



Rusland won in de poulefase alleen van Nieuw-Zeeland (2-0) en verloor van Europees kampioen Portugal (0-1). "Ik hoop dat alle spelers deze ervaringen gebruiken om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo'n 75 procent van onze spelers heeft nooit op zo'n groot toernooi gespeeld."



Cherchesov denkt dat Rusland ook onder de bevolking vertrouwen heeft teruggewonnen. "Het geeft reden tot optimisme. Het team heeft met hun hart gespeeld. Ik denk dat niemand daaraan kan twijfelen."