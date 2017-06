Lampard adviseert Chelsea: "Conte verdient enorm veel krediet"

10:00 – Chelsea moet Antonio Conte zo snel mogelijk langer aan zich binden, adviseert Frank Lampard. Het icoon van de Engelse kampioen is zeer te spreken over de Italiaanse manager. Contractverlenging zou voor Lampard de hoogste prioriteit hebben. Conte's huidige verbintenis loopt over twee jaar af.



Welke spelers Chelsea deze zomer ook haalt, verlengen met Conte is voor Lampard de beste zet. De Italiaan maakte The Blues het afgelopen seizoen kampioen van Engeland. "Voor mij was Conte dé man van het seizoen", citeert PA Lampard, die zelf na dertien jaar Chelsea afbouwt bij New York City.



Lampard vervolgt: "Ik geef de spelers credits, omdat zij een jaar eerder een dramatisch seizoen speelden. Maar ik denk vooral dat Conte enorm veel krediet verdient." Met zijn systeem maakte Conte indruk op Stamford Bridge. "Je zag dat hij het systeem veranderde en hoe hij de spelers mee kreeg. Het werkte goed."