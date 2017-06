Porto tekent samenwerkingsovereenkomst met Antwerp

10:50 – FC Porto en Antwerp FC hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Portugese en Belgische club gaan de komende drie jaar samenwerken om 'know-how' uit te wisselen. Doel is de ontwikkeling van jonge spelers te bevorderen.



Het akkoord betekent dat beide clubs ook tegen elkaar gaan oefenen, meldt Porto via de officiële kanalen. In het communiqué wordt niets gezegd over het eventueel uitwisselen van spelers.



Antwerp komt het komende seizoen voor het eerst sinds dertien jaar weer uit op het hoogste niveau van België. Bij de promovendus staat onder meer voormalig NEC-spits Björn Vleminckx onder contract.



Met Porto gaat Antwerp samenwerken met een topclub. De 27-voudig kampioen van Portugal pakte in 2013 voor de laatste keer de landstitel. Benfica werd het afgelopen kampioen.