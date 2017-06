Russen reageren op Britse 'onzin': "Er is nooit doping gebruikt"

13:21 – Rusland ziet de publicatie van The Mail on Sunday over mogelijk dopingpraktijken binnen de nationale ploeg als een aanval. Bondsvoorzitter Vitaly Mutko ontkent de aantijgingen aan het adres van de Russische voetballers. Volgens de Britse krant voert de FIFA een onderzoek uit naar 34 spelers.



"Besteed hier geen aandacht aan. Zij (Britse media, red.) schrijven sinds 2010 al negatief over ons", zegt Mutko tegen het Russische persbureau TASS. "Er is nooit doping gebruikt, en dat zal ook niet gebeuren. Iedere wedstrijd zijn er dopingcontroles. Britse kranten schrijven onzin. Je kunt ze beter niet lezen, ze schrijven maar wat."



Mutko bekijkt het liever van een andere kant. Hij verwijst naar de Confederations Cup, die deze dagen gespeeld wordt in Rusland. "Gisteren liep ik door Kazan. Families uit alle delen van Rusland en andere landen liepen daar rond. Allemaal waren ze vriendelijk. Ik zou willen dat de Britse media daarover schrijven, maar dat doen ze niet. Als je een brug bouwt, schrijft niemand erover. Pas als-ie valt."