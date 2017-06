Donnarumma mogelijk weer om de tafel met AC Milan

25 juni 2017 – Gianluigi Donnarumma gaat toch opnieuw met AC Milan om de tafel om te praten over zijn contractverlenging. Dat maakt de achttienjarige doelman zelf bekend in een verklaring op zijn Instagram. Dat bericht werd echter even later gevold door een post waarin staat dat het account was gehackt.



Eerder op zondag plaatste Donnarumma nog een bericht op Twitter waarin hij zijn vertrouwen uitsprak in zaakwaarnemer Mino Raiola. "Dat heeft voor veel ophef gezorgd en dat was niet de bedoeling. Mijn excuses", schrijft de doelman. "Ik richt me nu op het EK Onder-21. Zodra ik terugkom beloof ik dat ik met mijn familie, zaakwaarnemer en de club ga praten over een nieuw contract", zo viel er te lezen op zijn Instragram.



Dat bericht werd echter een paar uur later gevolgd door een ander bericht waarin staat dat zijn account gehackt was. Daarna werd het hele Instagram-account van de doelman op zwart gezet. Het blijft dus nog even een raadselof er inderdaad sprake is van nieuwe gesprekken tussen club en speler. Donnarumma is bij AC Milan nog in het bezit van een verbintenis voor één jaar. Eerder maakte de goalie bekend zijn contract niet te willen verlengen en dat kwam hem op veel kritiek te staan.