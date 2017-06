Veerman kon vertrekken: "Hoop op een ander seizoen"

25 juni 2017 – Henk Veerman blijft ook dit seizoen bij sc Heerenveen nadat de club besloot om toch de optie in zijn contract te lichten. De 26-jarige aanvaller kon rekenen op genoeg interesse van andere clubs, maar is blij met een nieuwe kans om een basisplaats te veroveren bij de Friese club.



Veerman laat tegenover FOX Sports weten dat hij zeker overwogen heeft om naar een andere club te gaan. "Maar de optie is gelicht dus kennelijk zagen ze toekomst in mij. Dan blijf ik graag hier. Het is zeker waar dat ik altijd wil spelen, maar hopelijk gaat dat dit seizoen ook gebeuren. Die vraag heb ik nog niet gesteld, maar ik hoop dat het anders wordt dan vorig seizoen."



Onder andere FC Utrecht toonde interesse in Veerman. Tot een overstap naar de nummer vier van Nederland kwam het niet. "Het is zoals het is. We zullen nooit weten waar ik dan terecht was gekomen. Maar als ik hier bassispeler word, ben ik misschien nog wel blijer", besloot hij.