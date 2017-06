Pizzi blij met terugkeer Bravo: "Hoort bij de beste keepers"

25 juni 2017 – Juan Antonio Pizzi zag Chili gelijkspelen tegen Australië (1-1) op de Confederations Cup. Dat bleek echter genoeg voor een plek in de halve finales. De bondscoach sprak van een lastig duel en was vooral blij om weer over doelman Claudio Bravo te kunnen beschikken.



De eerste twee groepsduels stond Johnny Herrera nog onder de lat, maar tegen Australië was Bravo voldoende hersteld van zijn blessure. "Elke speler moet altijd even wennen op een toernooi, zeker na afwezigheid vanwege een blessure, maar hij stond er direct. Hij heeft geweldig gespeeld en het is voor ons heel belangrijk dat hij hier is. Het zou overbodig zijn om te zeggen dat hij bij de beste keepers ter wereld hoort", aldus Pizzi tijdens de persconferentie na afloop.



Tegen Australië speelde Chili zeker niet de beste wedstrijd van het toernooi. "We voelden ons geen moment comfortabel op het veld, we konden ons eigen spel niet spelen. Ze gooiden het achterin dicht en speelden heel fysiek", legt Pizzi uit. In de halve finale wacht nu Portugal. "Het zal lastig worden tegen de Europees kampioen. Op het EK spelen namelijk de beste teams ter wereld en dan hebben ze ook nog een fantastische speler als Cristiano Ronaldo. Het wordt moeilijk, maar wij zullen er alles aan doen."