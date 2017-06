Van Vlerken verlengt bij PSV: "Zelf afgedwongen"

14:44 – Een contractverlenging bij PSV. Bram van Vlerken heeft zijn contract aan de vooravond van zijn zevende seizoen in Eindhoven met één jaar uitgebreid. Een mooie beloning voor de 21-jarige verdediger, die de afgelopen twee seizoenen veelal geplaagd werd door fysiek malheur.



Van Vlerken behoort tot de generatie van onder meer Clint Leemans, Zakaria Bakkali, Riechedly Bazoer, Rai Vloet en Jordy de Wijs bij PSV. Voor zijn periode in Eindhoven was hij actief in de jeugdacademie van Helmond Sport. Halverwege het afgelopen seizoen wist Van Vlerken nog niet waar hij aan toe was bij PSV, maar nu heeft hij dus een nieuw contract binnengehengeld.



"Ik heb voor mezelf ook het gevoel dat ik het afgedwongen heb. Ik heb het laatste half jaar weer stappen kunnen maken en ben blij dat ik mijn contract vandaag kan verlengen. Als een club als PSV op deze leeftijd nog met je door wil, dan zien ze zeker nog perspectief om het eerste te halen. Maar ik richt me nu eerst op Jong PSV en als ik de lijn weet door te trekken proberen bij het eerste te komen", aldus Van Vlerken op de clubwebsite.