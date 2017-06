'Seun of God' gaat met VVV-Venlo de Eredivisie in

14:53 – VVV-Venlo heeft goed nieuws naar buiten gebracht. Ralf Seuntjens, in Venlo en omstreken ook wel bekend als 'The Seun of God' heeft zijn contract in De Koel verlengd. De goaltjesdief heeft bijgetekend tot medio 2019. En daar houdt het nog niet mee op: ook Moreno Rutten heeft verlengd tot 2019.



Met maar liefst 45 doelpunten in 79 officiële optredens was Seuntjens de afgelopen twee seizoenen van onschatbare waarde voor VVV in de Jupiler League, waar afgelopen seizoen het kampioenschap gepakt werd. Seuntjens gaat het dus met VVV op het hoogste niveau proberen. Dat vindt hij prachtig. "Samen met Moreno Rutten ben ik mij al een aantal dagen aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen. Ik kijk er naar uit om met VVV-Venlo in de Eredivisie te spelen", zegt de spits op de clubwebsite. Rutten vult aan: "Ik heb er altijd al van gedroomd om in de Eredivisie te spelen en vooral in de Kuip tegen mijn oude club Feyenoord'.



Het nieuws wordt door VVV-voetbalmanager Stan Valckx met gejuich begroet. "Ralf heeft de afgelopen twee jaar laten zien dat hij van onschatbare waarde is voor VVV-Venlo. Ralf is iemand die uit het niets een doelpunt kan forceren. Juist die momenten zullen we in het nieuwe Eredivisie seizoen hard nodig."



Rutten, die tot dusver in 56 duels in actie kwam voor VVV, kan ook rekenen op de complimenten van Valckx. "Moreno kan op meerdere posities uit de voeten, dit maakt hem breed inzetbaar. Hij is aanvallend ingesteld, iets wat we zeker nodig hebben in de Eredivisie. De selectie voor het nieuwe Eredivisie seizoen begint steeds meer vorm te krijgen. Het is goed om te zien dat de spelersgroep voor een groot deel bij elkaar blijft. Dat gaat het komende seizoen zeker zijn vruchten afwerpen", stelt Valckx.



Voor Seuntjes en Rutten verbonden Jonathan Opoku, Delano van Crooy en Jerold Promes ook al hun toekomst aan VVV, dat Lars Unnerstal en Tarik Tissoudali vastlegde.



Lees ook: Steijn en Post overtuigd: "VVV is klaar voor de Eredivisie"