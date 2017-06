Willem II rondt komst Coulibaly af: "Zeer gemotiveerd"

17:49 – Willem II heeft de transfer van Karim Coulibaly helemaal afgerond. De 24-jarige aanvallende middenvelder zette maandag zijn handtekening onder een driejarig contract. Zijn verbintenis bij AS Nancy uit de Franse Ligue 1 liep over een jaar af. De Senegalees met een Frans paspoort heeft een optie zijn contract in Tilburg te verlengen.



Tot dusver speelde Coulibaly enkel voor Nancy, waar hij 77 wedstrijden voor speelde. "Dit is mijn eerste avontuur in het buitenland en daar kijk ik heel erg naar uit", zegt Coulibaly op de website van de Tricolores. "Ik ben blij dat ik vandaag hier getekend heb en ben zeer gemotiveerd om morgen voor het eerst mee te trainen."



Willem II kan Coulibaly ook gebruiken als vleugelaanvaller. "Het aanvallende voetbal in Nederland is voor mij een reden geweest om naar Willem II te komen. Ik ken het Nederlandse voetbal van TV." Doelman Timon Wellenreuther (Schalke 04) en rechtsback Fernando Lewis (AZ) kwamen al transfervrij naar Tilburg.