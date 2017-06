Lyon legt Traoré voor vijf jaar vast, Chelsea vangt tien miljoen

21:05 – Bertrand Traoré staat de komende vijf jaar onder contract bij Olympique Lyon. De transfer van Chelsea naar de Franse topclub is in kannen en kruiken. Lyon maakt tien miljoen euro over op de bankrekening van de kampioen van Engeland.



De transfer zat er al een tijdje aan te komen, en is maandag helemaal afgerond. Traoré werd maandagavond gepresenteerd aan de pers. Hij had bij Chelsea nog een verbintenis tot medio 2019, maar kwam op Stamford Bridge niet in de plannen van Antonio Conte voor.



Het afgelopen seizoen verhuurde Chelsea Traoré aan Ajax. Met de Amsterdammers bereikte hij de Europa League-finale. In de halve finale van het toernooi werd Lyon verslagen. Komend seizoen acteren de Fransen wederom in de Europa League. Lyon eindigde als vierde, achter AS Monaco, Paris Saint-Germain en OGC Nice.



Traoré speelde ook voor Vitesse. Chelsea had hem in 2013 opgepikt uit de jeugdopleiding van Auxerre, ook een club uit Frankrijk.