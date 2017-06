De Boer: "Aanbiedingen van stuk of acht clubs"

8:55 – Na zijn ontslag bij Internazionale, begin november vorig jaar, kreeg Frank de Boer diverse aanbiedingen om zijn trainersloopbaan elders te vervolgen. Deze legde de voormalig Oranje-international naast zich neer, maar maandag tekende hij wel een contract bij Crystal Palace.



"Na mijn vertrek bij Internazionale hebben zich een stuk of acht clubs gemeld", aldus De Boer tegen Peptalk. Hij wilde graag naar de Premier League en koos daarom voor Crystal Palace. "Dit is de mooiste competitie en elke club kan denk ik heel veel betekenen, als deze tenminste goed gestructureerd is. Er is heel veel geld en van daaruit kan je spelers naar je toe halen, waarmee je een mooi proces kan opstarten."



De Boer had ook bondscoach van Oranje kunnen worden, maar bedankte voor de interesse. "Bondscoach is natuurlijk een fantastische job, alleen sta je niet dagelijks op het veld. Ik vind dat ik nu in de positie ben om dagelijks op het veld bezig te zijn met processen. Vandaar dat ik niet heb gekozen voor de functie van bondscoach, waar je slechts om de twee maanden met de spelers kan werken", besloot De Boer.