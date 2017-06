Portugal waarschijnlijk zonder Guerreiro tegen Chili

13:46 – Portugal moet het in de halve finale van de Confederations Cup waarschijnlijk zonder Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) stellen. De 23-jarige linksback ontbrak dinsdag op de training in aanloop naar het duel met Chili. Guerreiro raakte in het pouleduel met Rusland geblesseerd aan zijn enkel.



Even werd gevreesd voor een enkelbreuk, maar de schade viel reuze mee. Echter moest hij de wedstrijd van zaterdag tegen Nieuw-Zeeland wel laten schieten, en komt ook het treffen met Chili waarschijnlijk te vroeg. Achter de naam van Bernardo Silva staat ook een vraagteken. Tegen Nieuw-Zeeland (4-0) liep de aankoop van Manchester City een enkelblessure op. De middenvelder trainde dinsdag individueel. Bernardo Silva was tegen Nieuw-Zeeland de maker van de 2-0.



Portugal en Chili trappen woensdag om 20.00 uur af in Kazan. Een dag later spelen Duitsland en Mexico in Sochi tegen elkaar.